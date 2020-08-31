Персонажи «Лего» украсили детский сад в Сатке

Фасад здания разрисовали челябинские райтеры.

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Персонажи «Лего» появились в Сатке. Граффити с изображением фигурок и блоков популярного датского конструктора нарисовали райтеры из Челябинска. Рисунок появился на фасаде детского сада № 44. Как рассказали «Первому областному» представители «Граффити Россия» своей работой они хотели поздравить детей с 1 сентября.



«Забавные персонажи Лего, украсили фасад детского сада в городе Сатка. Очень яркий с интересном сюжетом, настоящий сюрприз к новому учебному году для малышей»,— рассказали сайту «Первый областной» в ассоциации художников «Граффити Россия».

Отметим, что в последнее время Челябинск тесно связан с миром граффити. Так, в городе прошёл фестиваль «Культурный код», после которого на домах на северо-западе города появилось несколько муралов. Также в городе появился портрет Виктора Цоя и работа в честь присвоения столице региона звания «Город трудовой доблести». Кроме того, работами райтеров планируется украсить подземные переходы Челябинска.