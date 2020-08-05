Пермяка-уклониста осудят за отказ от прохождения альтернативной службы в Челябинске

Молодой человек должен был работать в областной больнице.

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За уклонение от альтернативной службы пойдёт под суд 21-летний житель Пермского края. Молодой человек должен был пойти работать в Челябинскую областную больницу вместо армии. Однако он решил скрываться от прохождения службы.



Обвиняемый был направлен для прохождения службы в Челябинск ещё в июле 2018 года военкоматом города Чайковский Пермского края. Тем не менее, с 8 августа того же года призывник перестал выходить на работу.

«В медицинском учреждении с обвиняемым был заключен срочный трудовой договор о приеме на работу на должность уборщика служебных помещений. Срок прохождения альтернативной гражданской службы составлял 21 календарный месяц. Однако в последующем, не имея законных оснований для освобождения от прохождения альтернативной гражданской службы, обвиняемый отказался выполнять трудовую деятельность в интересах общества и государства и без уважительных причин перестал появляться на работе»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину. Сейчас уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы» направлено в Центральный районный суд Челябинска. Там его рассмотрят по существу.