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/ Контейнерные площадки закрепляют за новыми перевозчиками в Челябинске

Контейнерные площадки закрепляют за новыми перевозчиками в Челябинске

Подрядчики перешли на регулярный вывоз отходов.
сегодня в 11:32
  |  Общество

Ситуация с мусором в Челябинске почти пришла в норму. Всю неделю администрация вместе с перевозчиками решала вопросы логистики и маршрутизации в районах. В итоге даже дворы со старыми контейнерами теперь очищены.

Во многих дворах была такая проблема, в том числе у меня. Я вообще живу в Калининском районе, эту часть города назвали «красной» во время мусорного коллапса. Но я понимал, что нужно просто подождать, когда удастся войти в график, все уберут. Действительно, со второй половины прошлой недели я наблюдаю во дворе не только чистую площадку, но и пустые контейнеры. Все вывозят, и вывозят своевременно, — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Евгений.

Сейчас подрядчики, отказавшиеся работать в новых условиях, вывозят контейнеры. На их место регоператор ставит новые, пластиковые, которые могут обслужить современные мусоровозы.

Все контейнерные площадки, оставленные перевозчиками, проходят прикрепление. С субботы на все маршруты вышли новые перевозчики. Тема, которая сегодня есть, — замена контейнеров. Контейнеры хорошие, современные, и машины, которые сегодня обслуживают город, тоже, — прокомментировал глава города Евгений Тефтелев.

Напомним, регоператор все еще приглашает на работу водителей мусоровозов. Заработная плата составит 28−30 тысяч рублей, у грузчиков 18−20 тысяч рублей. Ежедневно подробную информацию можно получить по адресу: улица Карла Маркса, 73 (отдел кадров ООО «Центр коммунального сервиса») или по телефону 8−950−726−85−23. При собеседовании при себе иметь пакет документов, необходимых при трудоустройстве.

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Важное в СМИ

Комментарии

Ольга
11:48, 08.10.2018
ГДЕ КНОПКА ...ОТПИСАТЬСЯ ....... НА ВАШЕМ САЙТЕ??????????????????????????????????????????????

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