Перевозчик объяснил подорожание проезда в 218 маршрутке

Ранее пассажиры возмутились ростом стоимости билета.

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Челябинцы пожаловались на повышение стоимости проезда в маршрутном такси № 218 (Старокамышинск-Челябинск) с 30 до 35 рублей. Перевозчик обещает поднять цены с 20 января 2020 года.

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, что перевозчик предоставил экономическое обоснование в ведомство. Подорожание он объяснил несколькими факторами. Среди них — рост цен на топливо, запчасти и расходные материалы; затраты на покупку новых автобусов; приобретение и внедрение безналичной оплаты, онлайн-касс, тахографов и систем видеонаблюдения. Сейчас в министерстве изучают документы.

Около 50 жалоб от пассажиров на действия перевозчика уже поступило в управление Федеральной антимонопольной службы региона. В УФАС отметили, что перевозки в маршрутном такси № 218 осуществляются по нерегулируемом тарифу. Это значит, что цена проезда не подлежит государственному регулированию.

«Планируемое увеличение цены вызвано объективными экономическими причинами, связанными с ростом затрат на топливо и обслуживание автотранспорта, и сопоставимо со стоимостью проезда на подобных маршрутах в городе Челябинск из других муниципальных образований региона», — сообщили в ведомстве.

Сейчас проезд по маршруту № 218 стоит 30 рублей, если пассажир следует из Челябинска в Старокамышинск или обратно. По городу людей перевозят за 25 рублей.