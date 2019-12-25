В Челябинске будет сформирована новая маршрутная сеть

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.

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В Челябинске будет разработана новая маршрутная сеть, в которую постараются вписать метро. Об этом, отвечая на вопросы южноуральцев, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, во время Прямой линии. Глава региона подчеркнул, что в планах создание большой транспортной агломерации.

«Челябинск — это большая агломерация, в которую входит Сосновский район, Копейск. Наша задача — создать единое транспортное пространство, единый билет. Это нужно, чтобы выехав, например, из Копейска, сделав пересадки, не надо было платить повторно», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в планах у региона обновление парка автобусов, а также трамваев и троллейбусов. Средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета в рамках национальных проектов, часть средств будут выделены из областного бюджета.

Кроме того, Алексей Текслер отметил, что в новую маршрутную сеть Челябинска постараются вписать метро.

«Потоки с момента строительства метрополитена (80 годы) уже поменялись, раньше много людей ехало на ЧТЗ, сейчас ситуация выглядит иначе. Тем не менее, этот вопрос будет изучен, мы сделаем это публично и примем общее решение», — подчеркнул глава региона.

Внедрить новую маршрутную сеть планируют уже в следующем году.