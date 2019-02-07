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/ Игорь Бутман готов открыть свое отделение в реконструируемой Детской филармонии

Игорь Бутман готов открыть свое отделение в реконструируемой Детской филармонии

Артист вновь привез в Челябинск Фестиваль музыкального юмора.
сегодня в 12:22
  |  Культура

Музыкант Игорь Бутман пообещал поддержать восстановление Детской филармонии в Челябинске. Народный артист готов открыть свое отделение, которое назовет «Школа Бутмана». Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции, состоявшейся перед Фестивалем музыкального юмора. Мероприятие проходит каждый год на сцене Челябинской филармонии и уже стало традиционным.

Надеюсь, как и в предыдущие года, это будет очень успешный, веселый, с хорошим настроением фестиваль в замечательном городе Челябинске, который славится музыкальными традициями, спортивными. Вновь мы приехали в город, который становится для нас в какой-то степени родным. — сообщил Игорь Бутман.

За Фестивалем музыкант наблюдал из зрительного зала. Место оказалось рядом с губернатором Борисом Дубровским. Глава региона обсудил инициативу Бутмана и другие вопросы с артистом до начала выступления.

Качество жизни людей измеряется не уровнем потребления, а насыщенной социокультурной средой, дающей радость и уму, и сердцу. Фестиваль, который проводит в регионе Игорь Бутман, относится к таким событиям. В будущем году фестиваль музыкального юмора отметит первый юбилей и еще больше расширит свою географию.— подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Фестиваль проходит в Челябинске с 2016 года.

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