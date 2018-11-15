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/ Новую жизнь подарили челябинские хирурги жительнице Карталов с больным сердцем

Новую жизнь подарили челябинские хирурги жительнице Карталов с больным сердцем

Полтора месяца назад врачи провели пересадку органа.
сегодня в 12:46
  |  Общество

Вторую операцию по пересадке сердца успешно провели южноуральские врачи. Хирургическое вмешательство требовалось Светлане Поповой из Карталов. В 56 лет сердце стало подводить, пересадка органа была единственным спасением. Операция шла 4 часа, участие в ней принимали 20 врачей и медсестер, в том числе специалисты из Екатеринбурга, более опытные в проведении сложной процедуры.

Я до этого, когда готовилась, думала: «Когда позвонят — сознание потеряю». Но нет. Была легкость. Даже шутила. Быстро собралась, через четыре часа были в больнице. Даже здесь не боялась. В операционную привезли, меня врач спросил: «Светлана Георгиевна, боитесь?» Я говорю: «Нет, спать же буду». — рассказала сайту «Первый областной» пациентка Светлана Попова.

Такой маленький срок на подготовку дали, потому что сердце донора не живет дольше 4 часов. В столицу пациенты просто не успеют добраться, поэтому важно развивать трансплантацию на Урале. Сейчас в листе ожидания 20 пациентов, продлить жизнь которых может только пересадка сердца.

Риски, конечно, существенные, как и у всех кардиохирургических операций. На всех этапах операции осуществляется ряд манипуляций введения препаратов, которые уменьшают риск отторжения, как в раннем послеоперационном периоде, так и в дальнейшем. — сообщил сайту «Первый областной» заведующий кардиохирургическим отделением Челябинской областной клинической больницы Михаил Нуждин.

Найти донора непросто: должны совпадать группа крови и резус-фактор, ткани тоже должны быть совместимыми. Пересадка сердца в Челябинской областной больнице будет набирать обороты.

Сейчас у врачей есть большой опыт в пересадке почек и печени. С 2009 года прошли уже 126 операций.

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