Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.44 -0.32 75.63 -0.51
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
О температуре воздуха на сегодняшнюю ночь и выходные.
/ Челябинские кардиохирурги прооперировали недоношенных детей прямо в палате

Челябинские кардиохирурги прооперировали недоношенных детей прямо в палате

Врожденный порок сердца прооперировали детям весом до 500 грамм.
сегодня в 07:46
  |  Общество

Врачи из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске провели тяжелую выездную операцию. В Областном перинатальном центре находились два новорожденных ребенка, которые могли не перенести транспортировку в кардиоцентр.

Мальчик и девочка, которые родились весом до 500 грамм, нуждались в сложной операции.

Два глубоко недоношенных ребенка, в силу их критического состояния, низкой массы тела, транспортировка была затруднительна. Нашими силами организованы две выездные операции: клипирование открытого артериального протока. Зачастую у недоношенных детей отсутствует физиологическое открытие открытого артериального протока, в таком случае приходится вмешиваться хирургам. — рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Вячеслав Богданов.

С собой врачи берут все необходимые вещи, оборудование и инструменты, операция будет проходить в неприспособленном для этого месте.

Такие операция случаются нечасто, их сложно спрогнозировать. Они выполняются по мере необходимости. Самое главное, что такое совместное согласованное действие перинатальной службы и нашей, оно направлено на то, чтобы был хороший результат совместной работы. Зачастую проблемы возникают на стыке взаимодействия разных структур. Задача после открытия нашего центра была как раз налаживание взаимодействия. Мы это делаем не только в рамках региона, но и по всей стране, у нас довольно серьезный опыт оказания помощи новорожденным детям из Иркутска. — отметил главный врач челябинского Кардиоцентра Олег Лукин.

Длительность операции — несколько часов. Проходит она успешно. В год врачи проводят около десяти подобных оперативных вмешательств.

Общество
Новую жизнь подарили челябинские хирурги жительнице Карталов с больным сердцем
15.11.2018
Новую жизнь подарили челябинские хирурги жительнице Карталов с больным сердцем
Общество
Главврач больницы рассказала, почему малыша после ДТП не приняли в хирургии
23.10.2018
Главврач больницы рассказала, почему малыша после ДТП не приняли в хирургии
Общество
Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию
13.08.2018
Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию
Общество
Челябинские хирурги спасли жизнь ребенка после неудачной операции в Турции
05.08.2018
Челябинские хирурги спасли жизнь ребенка после неудачной операции в Турции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
сегодня в 18:02
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
Общество
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
сегодня в 17:18
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
Хоккей
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
сегодня в 17:03
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
Общество
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
сегодня в 16:21
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Общество
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
сегодня в 16:09
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
Общество
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
сегодня в 15:48
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
Общество
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
Общество
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
сегодня в 14:30
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6