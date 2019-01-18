/ Челябинские кардиохирурги прооперировали недоношенных детей прямо в палате

Врожденный порок сердца прооперировали детям весом до 500 грамм.

Врачи из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске провели тяжелую выездную операцию. В Областном перинатальном центре находились два новорожденных ребенка, которые могли не перенести транспортировку в кардиоцентр.

Мальчик и девочка, которые родились весом до 500 грамм, нуждались в сложной операции.

Два глубоко недоношенных ребенка, в силу их критического состояния, низкой массы тела, транспортировка была затруднительна. Нашими силами организованы две выездные операции: клипирование открытого артериального протока. Зачастую у недоношенных детей отсутствует физиологическое открытие открытого артериального протока, в таком случае приходится вмешиваться хирургам. — рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Вячеслав Богданов.

С собой врачи берут все необходимые вещи, оборудование и инструменты, операция будет проходить в неприспособленном для этого месте.

Такие операция случаются нечасто, их сложно спрогнозировать. Они выполняются по мере необходимости. Самое главное, что такое совместное согласованное действие перинатальной службы и нашей, оно направлено на то, чтобы был хороший результат совместной работы. Зачастую проблемы возникают на стыке взаимодействия разных структур. Задача после открытия нашего центра была как раз налаживание взаимодействия. Мы это делаем не только в рамках региона, но и по всей стране, у нас довольно серьезный опыт оказания помощи новорожденным детям из Иркутска. — отметил главный врач челябинского Кардиоцентра Олег Лукин.

Длительность операции — несколько часов. Проходит она успешно. В год врачи проводят около десяти подобных оперативных вмешательств.