/ Челябинка безвозмездно перевезла нуждающегося в операции котенка в северную столицу

Малышу будут делать операцию на пищевод.

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Котенок Масяня из Челябинска получил шанс на жизнь. Ему сделают операцию в Санкт-Петербурге. Врачам предстоит иссечь дивертикул пищевода, то есть выпячивание одной его стенки. Так котенок сможет полноценно питаться. Сегодня прием пищи возможен только маленькими порциями и в вертикальном положении. Волонтеры собрали средства на хирургическое вмешательство, но в конце октября встал вопрос, как отправить котенка в северную столицу. Сопровождать малыша вызвалась жительница Челябинска. При этом ей самой в Санкт-Петербург не было нужно.

4 ноября на нашу просьбу о помощи отозвалась девушка Оля. Девушка согласна взять с собой Масяню на рейс самолета «Челябинск — Санкт-Петербург». Не просто взять по пути, а совершить перелет лишь ради Масяни. — рассказала волонтер Светлана Ципровская.

Уже 8 ноября котенка Масяню осмотрит ветеринар, возможно, в тот же день состоится операция.

Сейчас котенок находится в петербургском приюте для животных, знакомится с его обитателями.