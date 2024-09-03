В Челябинской области разработают профориентационную программу для инженерных классов

Такое поручение Алексей Текслер дал министру образования Виталию Литке в ходе визита в Верхний Уфалей

В верхнеуфалейской гимназии № 7 «Ступени» этой осенью открыли инженерный класс: 20 десятиклассников будут углубленно изучать математику, химию, физику, биологию и получать профессиональное образование по специальности «токарь» и «лаборант химического анализа». Производственную практику ребята будут проходить на базе ООО «ОранжСтил» и ООО «Уралэлемент».

Алексей Текслер поинтересовался дальнейшими планами ребят, а когда они чуть растерялись, сказал, что у них есть время определиться, и позвал министра образования региона.

«Убежден, что инженерные классы, кроме того чтобы давать дополнительные знания инженерного, технического плана, должны вести определенную профориентационную работу. Считаю, что министерством для таких классов должна быть разработана специальная профориентационная программа, которая рассказывала бы о наших вузах и колледжах, где развиваются такие направления, чтобы ребята знали, что у нас в Челябинской области в этом направлении происходит. А проектов очень много. У нас все наши ведущие технические вузы участвуют в программе „Приоритет-2030“, открываются молодежные лаборатории, кампус, инженерная школа на базе ЮУрГУ. Дети должны не только знать предмет, но и ориентироваться, понимать, а что дальше», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он напомнил, что губернаторских инженерных классов в области уже более 200.

«Они создаются, чтобы помогать вам более углубленно погружаться во все науки. Тем более есть запрос. Вы знаете, у вас строится новое металлургическое предприятие — современное, инновационное. Оно заработает уже в следующем году. У других предприятий есть запрос — востребованность инженерных профессий будет высокая. И я уверен, что проект инженерных классов позволит нам формировать новую инженерную элиту региона. Для нас сегодня это крайне важно», — сказал Алексей Текслер.

При этом он подчеркнул, что это должен быть непрерывный процесс: школа — колледж или вуз — предприятие. Губернатор пожелал школьникам определиться с направлением будущей учебы.

«Регион очень динамично развивается, в 2025 году в Челябинске откроется межуниверситетский кампус — а по сути, новый университет. Все вузы, которые у нас сегодня есть, очень активно участвуют во всех образовательных программах, продвигают новые современные направления науки и образования», — заметил Текслер.

Гимназия № 7 «Ступени» работает в городе 37 лет. В последние годы школа преображается: в здании привели в порядок входную группу, спортивный зал, установили стеклопакеты, отремонтировали школьный музей и теплицу, где школьники выращивают овощи для одиноких пенсионеров.

В этом году в гимназии появились новые цифровые лаборатории физиологии, химии, физики, робототехнические наборы и даже мини машиностроительный завод, на котором ребята будут знакомиться с производственным циклом.

Также отремонтированы пять кабинетов, где располагаются биоквант, физквант, техноквант, коворгинг-зона и кабинет проектной деятельности; санитарные комнаты, зона рекреации.