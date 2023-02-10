Почти 40% челябинцев заводили романы на работе — «Авито»

Треть опрошенных против романтических отношений между коллегами

В Челябинске 39% людей хотя бы раз заводили романы на работе, при этом большинство выбирает партнера одинакового статуса. К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Работа».

По данным исследования, в Челябинске 49% относятся к служебным романам нейтрально, 18% — положительно. Отрицательно к романтическим отношениям между коллегами относятся 30% респондентов.

59% людей поделились, что у них никогда не было служебных романов. Однократные романы на работе были у 21% опрошенных. Еще 18% признались, что вступали в такие отношения несколько раз.

Онлайн-опрос проводился в феврале 2023 года, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России.