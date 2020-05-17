Перерасчёт выплат медикам, работающих с больными COVID-19, поручил сделать Алексей Текслер

Это связано с изменением в постановление правительства РФ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правительству организовать перерасчёт стимулирующих выплат медикам, работающих с больными коронавирусом. Перерасчёт производится в связи с изменением в постановление правительства РФ.

«В связи с тем, что были внесены изменения в 484 постановление, где была исключена формулировка „за фактически отработанное время“, губернатор поручил пересчитать стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, непосредственно работающих с COVID-19»,— сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с данным изменением перерасчёты уже произведены, и 16 мая деньги уже были зачислены на счета медицинских организаций. Сегодня будут завершены перечисления на счета врачей, среднего и младшего медперсонала и водителей скорой медицинской помощи. По данным правительства региона, выплаты охватывают 1259 медработников.

«Стимулирующие выплаты медикам, непосредственно работающим с коронавирусом, в регионе были выплачены с конца апреля по 7 мая в соответствии с постановлениями Правительства РФ 415 и 484 до изменения последнего»,— добавили в правительстве Челябинской области.

Кроме того, доплаты за счёт областного бюджета получили ещё более 5 тысяч медицинских работников, не попадающих в критерии федеральных доплат.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом. Так, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, а для младшего — в половину меньше. По 50 тысяч рублей назначили врачам скорой помощи, по 25 тысяч рублей — фельдшерам, медсестрам и водителям автомобилей скорой помощи.