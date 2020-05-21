Алексей Текслер обсудил с Григорием Тонких ключевые вопросы муниципалитета

Среди них и вопросы газификации нуждающихся в населенных пунктах округа.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел онлайн рабочую встречу с главой Миасского городского округа Григорием Тонких. Во время беседы были рассмотрены такие ключевые вопросы, как реализация национальных проектов, начало дорожных работ и многое другое.

Большая часть времени была уделена работе по противодействию распространению коронавирусной инфекции и мерам социальной поддержки. Глава региона поручил Григорию Тонких лично проконтролировать, как оказывают помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Кроме того, Алексей Текслер уделил особое внимание газификации территории. В поселке Сыростан недостаточная пропускная способность газораспределительной станции. Для разработки проекта по ее усилению были направлены средства из регионального бюджета.

«Вопрос газификации для людей важный, я это понимаю. Приоритеты мы определили, если мы сможем чуть ускорить свои планы по газификации, социальный эффект будет достаточно существенный», — подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер выслушал доклад главы городского округа о том, в каком состоянии находятся основные предприятия Миасса, а также о том, на каком этапе присвоения ему статуса ТОСЭР находится город.