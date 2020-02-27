Перерабатывать отходы могут начать на базе исправительных учреждений Челябинской области

Из сырья планируют создавать новую продукцию.

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В колониях Челябинской области могут открыть производства по переработке мусора. Данный вопрос обсудили во время визита сенатора Олега Цепкина в колонию № 5 ГУФСИН России по Челябинской области, который состоялся 20 февраля. Создание центров по переработке отходов может решить сразу несколько проблем.

«Принято решение о целесообразности привлечения регионального оператора по обращению с отходами Челябинской области к созданию производств глубокой переработки отходов, т. е. имеющуюся структуру сбора, сортировки и хранения отходов дополнить объектами глубокой переработки отходов и производства готовой продукции на базе исправительных учреждений области. Наличие исправительных учреждений в крупных муниципальных районах позволит снизить логистическую нагрузку и создать сеть производственных объектов, выпускающих готовую продукцию из вторичного сырья», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Вопрос о сотрудничестве с региональным оператором по обращению с ТКО еще предстоит решить.

«В 2020 году в ООО "Центр коммунального сервиса" никаких предложений о сотрудничестве с учреждениями пенитенциарной системы не поступало», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЦКС».

Как отмечают представители регоператора, компания открыта к сотрудничеству и диалогу с заинтересованными сторонами.