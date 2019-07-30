Челябинское управление ФАС одобрило объединение двух заводов

По мнению ведомства, слияние компаний не приведёт к их доминированию на рынке.

В Челябинской области Саткинский чугуноплавильный завод официально объединится с Косогорским металлургическим заводом. Об этом сообщили в челябинском управлении ФАС России.

Федеральная антимонопольная служба одобрила приобретение 100 процентов голосующих акций Косогорского завода Саткинским предприятием. Ранее ведомство высказывало свое сомнение о слиянии этих компаний, поскольку была высока вероятность появления нового доминирующего предприятия.

«Проведённый нами анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%, что соответствует требованиям Закона о защите конкуренции», — заявила Нелли Галимханова, начальник Управления контроля промышленности ФАС России.

По данным ведомства, подобное решение поможет расширить границы рынка марганцевого ферросплава, который на данный момент является чрезвычайно импортоориентированным.