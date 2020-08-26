Переплата или недоплата: ошибки в начислении пенсий выявила Счётная палата РФ

В связи с этим специалисты озвучили ряд предложений.

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Счётная палата Российской Федерации провела контрольную проверку деятельности Пенсионного фонда РФ и выяснила, что региональные отделения нередко сталкиваются с такими проблемами, как выплата пенсий умершим гражданам, а также невыплата пенсий здравствующим пенсионерам. Подробнее об этом говорится в итогах проверки.

«Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн рублей»,— сообщают в Счётной палате РФ.

Кроме того, из назначенных пенсий чуть более 1000 гражданам нарушения выявили в 171 случае, или 16,1%.

В ходе проверки было установлено, что некоторые отделения Пенсионного фонда РФ незаконно отказывали гражданам в начислении пенсии или затягивали рассмотрение документов о назначении выплат.

Нередко возникают проблемы и с присвоением гражданам СНИЛС. Как показала проверка, чаще всего на одного человека открывают несколько индивидуальных лицевых счетов. А бывает и наоборот: нескольким лицам присваивают один и тот же счёт.

«В связи с этим было предложено внести изменения в ряд законодательных документов, предусматривающие: внесение сведений о смене фамилии (имени), месте рождения в совокупности с номером записи акта о рождении, позволяющими безусловно идентифицировать застрахованные лица в системе персонифицированного учета; определение сроков передачи в доверительное управление средств пенсионных накоплений, возвращенных в ПФР по решению суда, а также использования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию на восстановление сумм инвестиционного дохода для лиц, СПН которых были неправомерно переведены в негосударственные пенсионные фонды»,— говорится в итогах проверки.

Также в Счётной палате предложили внести дополнение сведениями о стаже, дающем право на пенсию по выслуге лет.