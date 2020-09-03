Житель Трёхгорного выкинул кошку сожительницы с пятого этажа

Мужчина пойдёт под суд за жестокое обращение с животными.

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В Трёхгорном местный житель выкинул из окна кошку сожительницы. 33-летнего местного жителя будут судить по части 1 статьи «Жестокое обращение с животными». Эпизод, по которому будет рассматриваться дело, произошёл в начале августа. В 7 утра обвиняемый выбросил кошку с пятого этажа. Причина, по которой животное стало жертвой разозленного мужчины, стала «лужа» на диване.



«Установлено, что 01.08.2020 около 07:00 мужчина, пренебрегая общественными нормами морали и гуманного обращения с животными, сбросил с балкона пятого этажа принадлежащую сожительнице кошку. В результате умышленных действий кошка упала на асфальт проезжей части и получила повреждения, повлекшие ее гибель», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Трёхгорного. Оно направлено мировому судье судебного участка № 1. Там его рассмотрят по существу. Отметим, что максимальный срок наказания по данной статье составляет 3 года лишения свободы.