Неизвестный выкинул кошку из окна 9-этажного дома в Челябинске

Владельцы животного ищут свидетелей трагедии.

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В Челябинске неизвестный выкинул из окна кошку. Видеозапись её падения с одного из окон на Захаренко, 11 попала на камеру домофона. Владельцы домашнего животного утверждают, что её выкинули с последнего этажа одни из соседей.



«Так получилось, что вчера Муся сбежала из дома. Сегодня какие-то неадекватные люди забрали ее к себе в квартиру и скинули из окна на асфальт. Очень страшно жить с такими людьми в одном подъезде»,— написал в одном из городских пабликов челябинец Михаэль Шульц.

Перед гибелью кошка Муся пропала из дома. Как рассказал сайту «Первый областной» Михаэль Шульц, в чьей семье и жило животное, её не было дома с вечера 30 августа. Всего она прожила у них 6 лет. Во время исчезновения кошки глава семейства искал её по всему подъезду, а за несколько часов до трагедии с ней во дворе играли дети. Также молодой человек рассказал, что соседи, которых семья подозревает в живодёрстве, отрицают это.

«По словам соседей кошка сама вбежала к ним в квартиру запрыгнула на подоконник и спрыгнула с окна 9 этажа. Наверное сама открыла входную дверь в квартиру и окно тоже. В основном все говорят, что кошку скинули из окна последнего этажа, кого бы я не спросил»,— рассказал «Первому областному» Михаэль Шульц.

Глава семейства обратился к участковому. По словам Михаэля Шульца, представитель полиции серьезно занялся этим делом. В УМВД России по Челябинску «Первому областному» подтвердили факт происшествия. Обращение по инциденту зарегистрировано, полицейскими проводится проверка.

Сейчас владельцы Муси разыскивают очевидцев происшествия. Свидетелей, видевших момент сбрасывания кошки просят обратиться по номеру: 8 (951)-477-14-74.

Отметим, что за жестокое обращение с животными в России предусмотрена отдельная статья уголовного кодекса под номером 245. За живодёрство можно получить до 3-х лет лишения свободы по первой части и до 5 по части 2.