«Важно не допустить очагов в других медучреждениях»: Алексей Текслер провел ВКС с главами районов

Губернатор подчеркнул, что необходимо соблюдать меры профилактики.

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В Челябинской области за сутки прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 57 человек. Губернатор Алексей Текслер провел ВКС с главами районов, на котором подчеркнул необходимость предотвратить возникновение подобных очагов.

«Все выводы по этому случаю будут сделаны. Мы направили дополнительных врачей в Златоуст, чтобы оказывать помощь, которая необходима жителям, ведь много врачей отправили на карантин. Самое важное сейчас — не допустить очагов в других медучреждениях», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона напомнил о необходимости проследить за оплатой коммунальных платежей, поскольку сборы в регионе снизились на 30%.

«Учитывая, что уже начинается подготовка к осенне-зимнему периоду, все это вызывает большое количество вопросов. И ресурсоснабжающие, и коммунальные организации сегодня могут быть не готовы для начала работы по новому отопительному сезону, и этого допустить нельзя», — отметил губернатор.

Также Алексей Текслер напомнил, что нельзя откладывать уборку территорий, к субботникам можно привлекать и предприятия, при условии соблюдения всех необходимых мер профилактики. Губернатор попросил глав территорий взять этот вопрос на личный контроль.