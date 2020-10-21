Перенос осенних каникул не повлияет на проведение итогового сочинения для школьников

Работу одиннадцатиклассники напишут 2 декабря.

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В 2020 году осенние каникулы в школах Челябинской области продлят до 14 дней. Об этом накануне, 20 октября, заявил губернатор Алексей Текслер. Несмотря на это, 2 декабря по всей стране одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение.

Школьники и их учителя из Челябинской области выразили опасения по поводу недостаточного количества времени на то, чтобы подготовиться к сочинению. Но поблажек и переноса назначенной даты не предусмотрено. На этот вопрос ответил руководитель минобрнауки региона Александр Кузнецов. По его словам, продление каникул никак не повлияет на проведение испытания.

«Я не считаю, что перенос каникул повлияет на качество образовательного процесса, у нас таких опасений нет», — подчеркнул Кузнецов.

Добавим, что перед каникулами с родителями и детьми просят провести разъяснительные беседы и сконцентрировать внимание на том, что это время лучше провести дома, чтобы обезопасить себя и окружающих.