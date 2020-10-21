Во время увеличенных каникул для школьников могут организовать онлайн-лагеря

Юных жителей Челябинской области в этот период просят оставаться дома.

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Дополнительная неделя каникул, введённая в Челябинской области накануне, нужна, чтобы разорвать цепочку передачи коронавируса среди детей. Также осенью могут повторить практику проведения летних пришкольных лагерных мероприятий в онлайн-режиме. Об этом на брифинге по COVID-19 заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.



«Сегодня мы провели совещание с заместителями глав по социальным вопросам. Пришкольные лагеря мы также предлагаем перевести в онлайн-формат. Пришкольных лагерей не будет, задача этих двух недель — разобщение коллективов. У нас несколько территорий хотели создавать пришкольные лагеря. Им рекомендовано отказаться от этой формы и перевести их в онлайн-формат»,— рассказала Ирина Гехт.

С предложением о том, что в период двухнедельных каникул необходимо объяснить детям и родителям, что это время лучше провести дома, выступил министр образования региона Александр Кузнецов. При этом он подчеркнул, что ранее такие меры всегда приводили к улучшению эпидобстановки.

«Нужно провести разъяснительную работу не только с детьми, но и с родителями, чтобы объяснить, что лучше это время провести дома. Здесь мы никаких карательных мер не можем ввести. Решение о продлении каникул или уходы на карантины в прошлом, даже не связанные с коронавирусом, всегда давали результат: уровень заболеваемости падал среди взрослых»,— отметил руководитель регионального минобра Александр Кузнецов.

Напомним, о продлении каникул во вторник, 20 октября, заявил губернатор Алексей Текслер. Вместо семи дней школьники отдохнут 14, а средним специальным учебным заведениям и вузам также рекомендуют уходить на каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации. Пауза должна способствовать разрыву цепочки заболевания, уверены в правительстве.