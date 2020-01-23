Переломы и сотрясения получили пассажиры маршрутки, въехавшей в столб в Челябинске

Один из пострадавших отказался от госпитализации после осмотра медиками.

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Всего в аварии с маршруткой, которая произошла вчера у ТРК «Родник» пострадали 4 человека, один из них отказался от госпитализации после того, как его осмотрели врачи «скорой» на месте. В больницы с травмами доставили троих человек.

«Двух пострадавших женщин 57 и 34 лет увезли в ОКБ № 3. У первой сотрясение и перелом, а у второй — сотрясение и ушиб мягких тканей. Третью пострадавшую 52 лет доставили в ГКБ № 1. У нее перелом ноги и ушиб грудной клетки», — сообщи в пресс-службе администрации Челябинска.

Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла вчера вечером на улице Труда, как рассказали сайту «Первый областной» очевидцы, внедорожник «Тойота «Лэнд Крузер» «подрезал» маршрутку, после чего последний врезался в столб.

«22 января 2020 года в 18.45 часов напротив дома № 203 по улице Труда водитель автомобиля „Тойота“ — мужчина 1976 года рождения, при перестроение совершил столкновение с автомобилем Форд Транзит, после чего автомобиль Форд Транзит изменил направление движения и совершил наезд на препятствие (бетонный столб)», — подтвердили сегодня в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Детальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.