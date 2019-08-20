Переходы в центре Челябинска были незаконно переданы юрлицу

За этим стоит один из чиновников городской администрации.

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении нескольких должностных лиц за незаконную передачу в аренду подземных переходов в центре Челябинска юридическому лицу. Проводится проверка. Ситуацию разъяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь идёт о подземных переходах, находящихся в центре города, в районе площади Революции. Известно, что ещё в апреле 2018 года одно из должностных лиц администрации Челябинска совместно с дирекцией МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» предоставило документы на заключение договора аренды подземных переходов компании ООО «Лоция». При этом оснований для совершения этой передачи у них не имелось.

«В результате незаконных действий должностных лиц администрации города Челябинска и руководства подведомственного органу местного самоуправления учреждения в период с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ „Горсад имени А.С. Пушкина“ не получены доходы от аренды указанного имущества в размере 7,4 млн. рублей»,— сообщили в ведомстве.

По результатам проверки материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании указанных должностных лиц за превышение должностных полномочий.

Результаты процессуальной проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.