/ Лучший молодежный театр приедет в Челябинск

Гастроли состоятся в конце мая.

Челябинский театр драмы примет гастроли Российского государственного академического Молодежного театра из Москвы. Столичная труппа приедет на Южный Урал 22 мая и пробудет до 26 мая.

Гастроли состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли-2018» при поддержке регионального министерства культуры. В рамках гастрольной программы челябинские театралы смогут увидеть пять спектаклей из репертуара московской труппы, в том числе две постановки для детской аудитории. — пояснили в региональном министерстве культуры.

Первым в афише значится «Чехов-gala». Это калейдоскоп из одноактных пьес А. П. Чехова в постановке художественного руководителя РАМТ Алексея Бородина. В спектакле занята вся труппа театра, в том числе бывшая актриса челябинских театров Рамиля Искандер.

Также челябинцы увидят спектакль «Эраст Фандорин» по первому произведению популярнейшей детективной серии самого модного российского прозаика Бориса Акунина, постановку «Демократия» бывшую шпионскую драма про Германию 1970-х. Кроме того, для детской публики москвичи приготовили «Денискины рассказы» — смешные и поучительные истории, описанные Виктором Драгунским, и сказку «Волшебное кольцо».