/ Челябинская балерина покорила жюри международного конкурса

Артистка челябинского театра оперы и балета выступила в Перми.

Виктория Дедюлькина стала лауреатом открытого российского конкурса артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск-2018». Балерина выступила в Перми вместе с партнером по сцене Валерием Целищевым. Девять дней более 200 артистов из 15 стран соревновались в классической и современной хореографии.

Челябинская артистка прошла все три тура. В программу выступлений вошли па-де-де из балета «Дона Кихот» и «Корсара», испанская вариация «Пахиты», а также современный танец, хореографию к которому поставила Светлана Пацукова.

Для меня конкурс на чужой сцене — это выход из зоны комфорта. Мы долго готовились к этому соревнованию, поэтому перед каждым туром испытывали сильное волнение. Хочу выразить благодарность нашим педагогам — Андрею Васильевичу Булдакову и Татьяне Борисовне Предеиной. — отметила Виктория Дедюлькина.

Балерина стала лауреатом второй премии в старшей возрастной группе, а Валерий Целищев получил диплом лучшего партнера, не участвовавшего в конкурсе.