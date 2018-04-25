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/ Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге

Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге

Экс-руководитель ЧТПЗ Ринат Досмухамедов сменил на посту Григория Попова.
сегодня в 18:48
  |  Общество

Директором Александринского театра в Санкт-Петербурге назначили Рината Досмухамедова. В 2014 — 2015 годах он был заместителем генерального директора в московском филиале ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Ранее театром руководил Григорий Попов. Он оставил должность по собственному желанию после пяти лет работы.

Нового директора коллективу представил художественный руководитель театра Валерий Фокин. Ранее он предложил руководству Минкультуры России рассмотреть кандидатуру Рината Досмухамедова на пост директора театра. — сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации.

Сотрудники театра уже прокомментировали назначение. Нового директора назвали опытным управленцем.

Новый директор Александринского театра — очень опытный управленец, он работал в крупных корпорациях и, с моей точки зрения, сможет успешно руководить таким театром — «империей» с множеством площадок и систем. Сегодня время требует новых подходов в том числе экономического характера. Данная кандидатура была представлена Министру культуры мной и, сегодня я с большой радостью представил Рината Мингалиевича коллективу театра. — заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Ринат Досмухамедов окончил МГИМО МИД России по специальности «Международная журналистика». Помимо должности замдиректора ЧТПЗ, он занимал посты начальника Управления по связям с общественностью Государственной налоговой службы, заместителя руководителя Управления МНС России по Москве, заместителя Министра РФ по налогам и сборам. В 2012–2014 годах Досмухамедов возглавлял торговое представительство РФ В США.

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