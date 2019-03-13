Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.77 -0.31 74.07 -0.22
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
-1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В правительстве Челябинской области в прямом эфире расскажут о переходе на цифровое телевидение

В правительстве Челябинской области в прямом эфире расскажут о переходе на цифровое телевидение

Эксперты ответят на волнующие вопросы жителей.
сегодня в 08:30
  |  Общество

Уже в начале лета, 3 июня, в Челябинской области состоится отключение аналогового вещания. В связи с этим сегодня, 13 марта в Правительстве Челябинской области состоится пресс-конференция, посвященное этому масштабному событию.

Готов ли регион к переходу на «цифру»? Вызовет ли массовое отключение аналога рост цен на цифровые приставки и антенны? Как государство контролирует этот процесс? Кому положены компенсации затрат на приобретение спутникового оборудования и цифровых приставок и как их получить? Какие вопросы чаще всего интересуют жителей, когда речь заходит о цифровом телевидении? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области и Алексей Ивонин, директор филиала РТРС — Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

Прямую трансляцию встречи все желающие смогут посмотреть на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало пресс-конференции запланировано на 9:00 по челябинскому времени.

Общество
Эксперты расскажут о цифровом вещании в малых поселениях Южного Урала
19.02.2019
Эксперты расскажут о цифровом вещании в малых поселениях Южного Урала
Общество
Мошенники переводят на бесплатное цифровое телевидение за деньги
12.02.2019
Мошенники переводят на бесплатное цифровое телевидение за деньги
Наука
Международная конференция, посвященная цифровой индустрии, открылась в Челябинске
14.11.2018
Международная конференция, посвященная цифровой индустрии, открылась в Челябинске
Общество
Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена
09.11.2018
Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
сегодня в 13:52
Борис Дубровский подарил верблюда жительнице Снежинска
Общество
В Челябинской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
сегодня в 12:43
В Челябинской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Общество
В строительной отрасли Южного Урала внедрят цифровое моделирование
сегодня в 12:39
В строительной отрасли Южного Урала внедрят цифровое моделирование
Хоккей
Евгений Малкин набрал тысячное очко в НХЛ
сегодня в 12:03
Евгений Малкин набрал тысячное очко в НХЛ
Общество
Опыт образовательных учреждений Снежинска могут реализовать на территории Челябинской области
сегодня в 11:39
Опыт образовательных учреждений Снежинска могут реализовать на территории Челябинской области
Общество
Курьеры «Яндекс.Еды» появились в Челябинске
сегодня в 11:12
Курьеры «Яндекс.Еды» появились в Челябинске
Спорт
Фестиваль адаптивных единоборств пройдет в Челябинске в пятый раз
сегодня в 10:55
Фестиваль адаптивных единоборств пройдет в Челябинске в пятый раз
Общество
Ускорить работу по уборке снега потребовал Борис Дубровский
сегодня в 10:37
Ускорить работу по уборке снега потребовал Борис Дубровский
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6