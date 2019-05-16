/ О переходе на цифровое телевидение напомнят южноуральским садоводам

В Челябинской области продолжается разъяснительная кампания.

Челябинская область только в октябре перейдет на цифровое телевидение, а значит, с населением региона продолжится разъяснительная работа. И.о. министра информационных технологий и связи Александр Козлов пояснил, что в отдельных районах с населением говорили очень плохо, и люди до сих пор не понимают, что им нужно купить для спокойного просмотра телевизора. Кроме того, с началом летнего сезона появились новые «потребители» — дачники, у которых на садовых участках может быть установлен телевизор. Им нужно рассказать, каким образом можно будет смотреть 20 федеральных каналов, которые будут вещать только в «цифре».



Кроме того, остается нерешенной проблема с населенными пунктами, где не будет цифрового вещания и с теми, где нет даже аналогового телевидения.

Повышенное внимание уделим населенным пунктам, которые не попали в зону цифрового вещания. Их 142 в 26 муниципальных районах и округах. 118 принимают аналоговый сигнал. Это более 30 тысяч человек. Они находятся в зоне особого риска. После отключения аналогового сигнала у людей не будет возможности смотреть телевизор. — пояснил Александр Козлов.

Глава региона Алексей Текслер согласился, что с населением нужно вести как можно больше разъяснительной работы. Руководитель Челябинской области не против идеи поощрения волонтеров, помогающих разобраться в нововведениях.

Если бы все происходило летом, исходя из информации, которую мы видим, возникли бы сложности. Основная проблема не в том, что обходов нет или волонтеров, она информационная. Где-то будет переход на цифру, у кого-то телевизоры старые, у кого-то новые, и не все понимают, будет у них потребность в приобретении приставок, антенн, кто попадает в меры соцзащиты. Нужно работу усиливать. Работа должна идти на всех уровнях: и в школах, и в домохозяйствах. Время еще есть, но расслабляться не нужно. В регионах, где переходили, были вопросы и шероховатости. Проблематику нужно проанализировать. Обратите внимание, мне кажется, для наших жителей это может быть достаточно проблемным вопросом. — сказал Алексей Текслер.

Что такое цифровое телевидение и зачем на него переходят, читайте ЗДЕСЬ.