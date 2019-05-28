/ Телевещание в Челябинске прервется на целый день

Посмотреть любимые телепередачи челябинцы не смогут из-за профилактики.

Жителей Челябинска ждет перерыв в телевещании завтра, 29 мая. Пропустить свои любимые телепередачи челябинцам придется с 09:00 до 19:00. Показывать перестанут РТРС-1, РТРС-2.

29 мая с 09:00 до 19:00 телевещание будет прервано из-за годовой профилактики. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. — сообщает пресс-служба РТРС.

Телезрители не смогут увидеть вещание как первого, так и второго цифровой мультиплекс или пакета цифровых каналов.

РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Местные телепрограммы для южноуральцев в составе первого мультиплекса транслирует ГТРК «Южный Урал». К концу 2018 года жители области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (второй мультиплекс): СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.