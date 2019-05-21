/ Мастер-класс по выбору и подключению цифровых приставок в прямом эфире

Уже этой осенью в Челябинской области произойдет отключение аналогового вещания. Как избежать «белого шума» на экране телевизоров после отключения «аналога»? Как узнать, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал? На что обратить внимание при выборе приставки? Как вызвать волонтера для помощи в настройке оборудования? Что будет с местными каналами после 14 октября? Как настроить прием цифровых каналов? Кому государство компенсирует затраты на покупку приставки или спутникового оборудования?

На эти и другие вопросы в пресс-центре ОТВ 21 мая ответят специалисты Министерства информационных технологий и связи Челябинской области совместно с Областным радиотелевизионным передающим центром. Причем гости конференции в прямом эфире еще и покажут весь процесс подключения и настройки приставки.

Присоединиться к прямой трансляции конференции можно 21 мая с 10:00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».