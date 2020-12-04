Переезжающим на село докторам дадут частные дома и землю

Какую еще поддержку в 2021 году окажут медикам власти Челябинской области.

Южный Урал испытывает нехватку медицинских работников разного уровня подготовки. Власти Челябинской области рассказали, как будут бороться с дефицитом кадров в 2021 году.

«Прежде всего область направит более 200 миллионов рублей на выделение жилья медикам. На селе мы собираемся приобретать индивидуальные дома и земельный участок. Думаю, это расширит круг желающих переехать в сельскую местность», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В уходящем году за счёт области было открыто 25 дополнительных губернаторских мест в ординатуре. Будущие врачи обучаются там, получая стипендию области. И есть надежда, что они тоже не покинут профессию. Еще 225 бюджетных мест открыты в медколледже.

Из-за коронавируса в 2019 году регион не успел потратить более 10 миллионов рублей на стажировку специалистов в ведущих клиниках мира. В 2021 году, если позволит эпидситуация, учеба всё-таки состоится.

В области также продолжат строить новые больницы. В следующем году начнут проектировать клиники для Миньяра, Аргаяша, села Миасское и Нязепетровска. Опыт Малой Сосновки показал, что желающих работать в новостройках много. Это тоже отчасти решит кадровый дефицит.