/ Передавать показания и платить за газ южноуральцы могут в мобильном приложении

Удобную новинку презентовала компания «НОВАТЭК».

Жители Челябинской области начали пользоваться новым сервисом от компании «НОВАТЭК». Специалисты компании разработали удобное мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск», которое уже доступно для скачивания в Google Play.

По словам представителей «НОВАТЭКА», современные технологии помогут сэкономить время в сравнении, например, с личным посещением участка: не нужно стоять в очередях и разбираться в документах. Функционал сервиса вобрал в себя все необходимые клиенту услуги: проверку истории начислений, передачу текущих показаний и, конечно, оплату газа.

Не нужно будет ждать бумажную квитанцию. Потребитель в любой момент может подтвердить показания и произвести оплату,— объясняет Вера Моисеева, начальник управления по работе с населением компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Сейчас сотрудники компании активно информируют потребителей о новинке не только в интернете, но и посредством личных визитов: задействована почти сотня специалистов. В их числе контролер газового хозяйства Яна Пашкова: девушка наглядно демонстрирует абонентам принцип работы сервиса на смартфонах. Потребители уже успели оценить все преимущества использования приложения.

Удобно, практично, мобильно и недолго по времени. Все происходит намного быстрее, чем когда приходишь и стоишь в очередях, чтобы узнать какую-либо информацию, — делится с корреспондентом сайта «Первый областной» житель Челябинска Алексей Блохин.

«НОВАТЭК-Челябинск»

По прогнозам представителей компании, до конца 2019 года пользоваться мобильным приложениембудут более 25 тысяч южноуральцев.