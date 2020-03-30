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В России внесли изменения в ранее утвержденный список товаров первой необходимости. Новый список назвали «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». В него вошло 23 пункта.

  • Санитарно-гигиеническая маска; 

  • Антисептик для рук; 

  • Салфетки влажные; 

  • Салфетки сухие; 

  • Мыло туалетное; 

  • Мыло хозяйственное; 

  • Паста зубная; 

  • Щетка зубная; 

  • Бумага туалетная; 

  • Гигиенические прокладки; 

  • Стиральный порошок; 

  • Подгузники детские; 

  • Спички, коробок; 

  • Свечи; 

  • Пеленка для новорожденного; 

  • Шампунь детский;

  • Крем от опрелостей детский; 

  • Бутылочка для кормления; 

  • Соска-пустышка; 

  • Бензин автомобильный; 

  • Дизельное топливо;

  • Сжиженный природный газ; 

  • Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Компании, которые осуществляют продажу хотя бы одного вида товаров из данного списка, могут продолжать свою деятельность во время нерабочей недели.

Отметим, что новый список сократился и из него пропали автозапчасти, электрооборудование, кабели, бытовые приборы и компьютерная техника, товары для сада, стройматериалы, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы, а также табак.