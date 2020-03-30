В России внесли изменения в ранее утвержденный список товаров первой необходимости. Новый список назвали «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». В него вошло 23 пункта.
-
Санитарно-гигиеническая маска;
-
Антисептик для рук;
-
Салфетки влажные;
-
Салфетки сухие;
-
Мыло туалетное;
-
Мыло хозяйственное;
-
Паста зубная;
-
Щетка зубная;
-
Бумага туалетная;
-
Гигиенические прокладки;
-
Стиральный порошок;
-
Подгузники детские;
-
Спички, коробок;
-
Свечи;
-
Пеленка для новорожденного;
-
Шампунь детский;
-
Крем от опрелостей детский;
-
Бутылочка для кормления;
-
Соска-пустышка;
-
Бензин автомобильный;
-
Дизельное топливо;
-
Сжиженный природный газ;
-
Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
Компании, которые осуществляют продажу хотя бы одного вида товаров из данного списка, могут продолжать свою деятельность во время нерабочей недели.
Отметим, что новый список сократился и из него пропали автозапчасти, электрооборудование, кабели, бытовые приборы и компьютерная техника, товары для сада, стройматериалы, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы, а также табак.