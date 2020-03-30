Перечень товаров первой необходимости снова изменили

Новый список опубликовали на сайте правительства РФ.

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В России внесли изменения в ранее утвержденный список товаров первой необходимости. Новый список назвали «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». В него вошло 23 пункта.

Санитарно-гигиеническая маска;

Антисептик для рук;

Салфетки влажные;

Салфетки сухие;

Мыло туалетное;

Мыло хозяйственное;

Паста зубная;

Щетка зубная;

Бумага туалетная;

Гигиенические прокладки;

Стиральный порошок;

Подгузники детские;

Спички, коробок;

Свечи;

Пеленка для новорожденного;

Шампунь детский;

Крем от опрелостей детский;

Бутылочка для кормления;

Соска-пустышка;

Бензин автомобильный;

Дизельное топливо;

Сжиженный природный газ;

Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Компании, которые осуществляют продажу хотя бы одного вида товаров из данного списка, могут продолжать свою деятельность во время нерабочей недели.

Отметим, что новый список сократился и из него пропали автозапчасти, электрооборудование, кабели, бытовые приборы и компьютерная техника, товары для сада, стройматериалы, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы, а также табак.