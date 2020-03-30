Правительство России призвало все регионы переходить на режим полной самоизоляции

Рекомендациям уже последовали в Мурманской и Калининградской областях.

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С сегодняшнего дня, 30 марта, в Москве и Подмосковье введён режим полной самоизоляции. И его должны соблюдать абсолютно все жители города, вне зависимости от возраста. Теперь из дома можно выходить лишь по необходимости — до магазина или аптеки, либо же за экстренной помощью. А для нарушителей введены крупные денежные санкции.

Глава правительства страны Михаил Мишустин призвал перейти к такому режиму все регионы Российской Федерации.

«Прошу руководителей субъектов России обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — подчеркнул премьер-министр.

Рекомендациям правительства уже последовали Мурманская область, которая ушла на изоляцию вслед за Москвой сегодня,30 марта, а также Калининградская область. У них режим «оставайтесь дома» вступит в силу 31 марта. Помимо этого, руководство Башкирии начало проработку программы по самоизоляции всех жителей.

Отметим, что на сегодня губернатор Алексей Текслер во время брифинга сообщил, что в Челябинской области пока не планируется введение дополнительных ограничений. Но всё будет зависеть от складывающейся ситуации. Главное сейчас — соблюдать все рекомендации. И полностью минимизировать все выходы из дома.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-15.