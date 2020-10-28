Алексей Текслер предложил рекультивировать отвалы в Карабаше

С этой и рядом других инициатив губернатор Челябинской области выступил на межрегиональном совещании по проблемам охраны окружающей среды.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в межрегиональном совещании по проблемам охраны окружающей среды, которое прошло под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева. Главы регионов обсудили реализацию программ в рамках национального проекта «Экология», а также внесли свои предложения по улучшению экологической обстановки на территориях.

Алексей Текслер выступил на совещании с рядом инициатив, среди которых и рекультивация отвалов в Карабаше.

«Проект готов к включению в реестр Минприроды РФ для получения необходимых средств в рамках программы „Чистая страна“, на сегодняшний день уже завершается государственная экспертиза проектно-сметной документации», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Кроме того, глава региона предложил предоставить мусоросортировочным комплексам возможность самостоятельно распоряжаться частью доходов от реализации вторсырья. Благодаря этому у предприятий появится стимул к эффективному извлечению вторичных ресурсов, а также ведению прозрачной отчетности.

«Губернатор предложил сформировать меры поддержки регионам от публично-правовой компании „Российский экологический оператор“ на создание инфраструктуры мусорной реформы», — отмечают в пресс-службе правительства.

Также Алексей Текслер рассказал, какие программы реализуются на территории региона в рамках работы по национальному проекту «Экология». Среди них — соглашения с промышленными предприятиями области о снижении влияния на атмосферный воздух; создание территориальной системы наблюдения за состоянием воздуха, а также сети постов мониторинга его загрязнения.

Для улучшения экологической обстановки в регионе проводится работа по закупке экологичного вида транспорта, проводится рекультивация свалки в Челябинске, а также разрабатываются проекты по устранению свалок еще в нескольких городах области.