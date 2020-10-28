Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в межрегиональном совещании по проблемам охраны окружающей среды, которое прошло под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева. Главы регионов обсудили реализацию программ в рамках национального проекта «Экология», а также внесли свои предложения по улучшению экологической обстановки на территориях.
Алексей Текслер выступил на совещании с рядом инициатив, среди которых и рекультивация отвалов в Карабаше.
«Проект готов к включению в реестр Минприроды РФ для получения необходимых средств в рамках программы „Чистая страна“, на сегодняшний день уже завершается государственная экспертиза проектно-сметной документации», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Кроме того, глава региона предложил предоставить мусоросортировочным комплексам возможность самостоятельно распоряжаться частью доходов от реализации вторсырья. Благодаря этому у предприятий появится стимул к эффективному извлечению вторичных ресурсов, а также ведению прозрачной отчетности.
«Губернатор предложил сформировать меры поддержки регионам от публично-правовой компании „Российский экологический оператор“ на создание инфраструктуры мусорной реформы», — отмечают в пресс-службе правительства.
Также Алексей Текслер рассказал, какие программы реализуются на территории региона в рамках работы по национальному проекту «Экология». Среди них — соглашения с промышленными предприятиями области о снижении влияния на атмосферный воздух; создание территориальной системы наблюдения за состоянием воздуха, а также сети постов мониторинга его загрязнения.
Для улучшения экологической обстановки в регионе проводится работа по закупке экологичного вида транспорта, проводится рекультивация свалки в Челябинске, а также разрабатываются проекты по устранению свалок еще в нескольких городах области.