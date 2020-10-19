Преподаватель ЮУрГУ придумал настольную экоигру про сортировку мусора

С этой идеей он выиграл грант в конкурсе «Эко-Проектор».

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Собственную настольную игру, посвященную экологии, выпустит преподаватель философии из Южно-Уральского государственного университета Артур Дыдров. Идею он представил на конкурсе «Эко-Проектор», проходящем при поддержке Челябинского металлургического комбината и экологической общественной организации «Зеленый город».

«Настольными играми мы с женой стали увлекаться около 3-х лет назад — затянуло с головой. Я стал изучать специализированные сайты для игроков в „настолки“ и понял, что на них совсем не представлены игры на экологическую тематику. Как раз в этот период я побывал на форуме „Экоинжиниринг“, организованный ЧМК. Когда услышал от руководителя кафедры о проведении „Эко-Проектора“, не раздумывая изложил свою идею и отправил на конкурс. Формат настольной игры выбрал потому, что такие игры способствуют вовлечению семьи и друзей в общее дело, дарящее живые и незабываемые эмоции. Хочется сказать спасибо организаторам за такую возможность», — прокомментировал Артур Дыдров.

Участие в конкурсе мог принять любой житель Челябинска. Жюри конкурса выбрало 29 проектов, на реализацию которых авторы получат от 20 до 100 тысяч рублей.

Игра Артура Дыдрова будет посвящена сортировке отходов и рассчитана в первую очередь на школьников. Однако автор утверждает, что и взрослым будет интересно посоревноваться в том, как распорядиться ресурсами, а также быстро и эффективно отсортировать мусор в ходе игры.

Сейчас перед создателем стоит важная задача: разработка дизайна и печать тестовых экземпляров. Первые же готовые игры Артур Дыдров передаст в «Детский университет» на базе ЮУрГУ. Там школьники, которые участвуют в проекте, станут первыми, кто поиграет в настольную экоигру.