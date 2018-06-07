/ Известный парфюмерный магазин будет наказан за смс-оповещение о своих акциях

Антимопопольщики отреагировали на жалобу челябинки.

Популярный парфюмерный магазин, завлекающий покупателей смс-рассылкой, попал в поле зрения УФАС. К антимонопольщикам обратилась жительница Челябинска, заявившая, что согласия на получение сообщений не давала, но в марте вынуждена была читать информацию о 40% скидках и приглашении на день рождения магазина.

Дело в том, что раньше номер принадлежал другому человеку. И тот абонент 10 лет назад согласился получать от «Золотого яблока» сообщения об акциях.

Однако Челябинское УФАС России указало, что ООО «Мир Красоты» при рассмотрении дела не представило материалов, подтверждающих принятие мер по идентификации абонента и проверке принадлежности телефонного номера лицу, заполнившему анкету клиента, непосредственно перед направлением рекламы. Например, компания могла предварительно позвонить или направить смс-сообщение для разрешения вопроса о возможности направления рекламной рассылки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

В итоге компания, как уведомили антимонопольщики, нарушила сразу 2 закона — о рекламе и о связи. Теперь УФАС готовит материалы для возбуждения административного дела.