/ Пенсионеры готовятся к областному фестивалю ГТО

Туда приедут обладатели золотых значков участника всероссийской программы.

Не занимать энергии южноуральским пенсионерам. Они знают, что залог здоровой старости — это физическая активность. Поэтому сдают нормы ГТО. Цель их — не просто показать, что можно выполнить нормативы, но и получить золотой значок. Высшую отметку участника всероссийской спортивной программы.

Для меня это просто. Я готов сдавать не только по своему возрасту нормативы, а по возрасту 55+. Максималку для золотого значка я выполнил. Подъем туловища я сделал 27 раз, отжался 22 раза. Я перекрыл норматив, судья говорил, что можно больше не стараться. А вот на фестивале ГТО, где как можно больше очков нужно набрать, я буду выкладываться до конца. — поделился с сайтом «Первый областной» обладатель золотого значка ГТО пенсионер Алексей.

Пенсионер вместе со своей командой отправится 11 августа в Миасс, где и пройдет фестиваль. На стадионе «Труд» будут принимать нормативы у сильнейших представителей 10 муниципальных образований. Все они приобщились к движению ГТО, стали участниками спортивных праздников в своем городе и показали лучшие результаты.