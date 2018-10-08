/ 5 миллиардов рублей на льготы пенсионерам выделил Борис Дубровский

Кроме того, сохранятся региональные льготы для людей предпенсионного возраста.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 5 миллиардов рублей на сохранение действующих скидок и пособий для пенсионеров, а также на введение новых льгот. Об этом глава региона рассказал на встрече с пенсионерским активом Челябинской области, которая была приурочена ко дню пожилого человека.

Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты. Расходы областного бюджета на перечисленные меры социальной защиты превысят 5 миллиардов рублей, — рассказал губернатор Челябинской области.

Кроме того, Борис Дубровский отметил, что, несмотря на повышение пенсионного возраста, в области сохранятся региональные льготы для мужчин 60-ти лет и женщин 55-ти лет.