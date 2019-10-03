Пенсионеру, собирающему деньги на компьютер, предоставят скидку на приобретение техники

Мужчине помогут подобрать компьютер, отвечающий его требованиям.

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Пенсионеру, собирающему деньги на новый компьютер, готовы предоставить скидку в одном из салонов техники. В порядке исключения цену на новый системный блок и монитор ему снизят, на сэкономленные деньги он сможет приобрести новую клавиатуру и мышку.

«За 30 тысяч можно приобрести четырехъядерный процессор, со встроенной мощной графикой, монитор 24 дюйма, клавиатуру и мышь. На данном системном блоке можно делать практически все. При приобретении пенсионеру мы можем сделать скидку 3%. Это около 800 рублей. На эти деньги можно приобрести клавиатуру и мышку», — рассказал сайту «Первый областной» менеджер по продажам в магазине техники Сергей Глухов.

Напомним, что пенсионер Василий Николаевич вынужден был обратиться к неравнодушным людям за помощью. Всю свою жизнь он посвятил работе в культуре, а также собирал данные о киноиндустрии, которые сформировал в энциклопедию.

Для того, чтобы ее оцифровать, ему необходим новый компьютер. Приблизительная стоимость — около 30 тысяч рублей. Таких денег у пенсионера нет, поэтому он вышел на улицы Челябинска с табличкой, что собирает деньги на новый компьютер. На данный момент он уже собрал чуть больше 8 тысяч рублей.



Если у вас есть желание и возможность Василию Николаевичу, вы можете перечислить средства на карту Сбербанка: 5336 6900 0556 2428.