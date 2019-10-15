1000 рублей до мечты: челябинскому пенсионеру больше не придется просить денег на ПК

Бывшие коллеги помогли пенсионеру собрать почти полную сумму на покупку компьютера для Василия Киселева.

Послушать 00:00

Бывшие коллеги пенсионера, собрали сумму, которая требуется для покупки нового компьютера. Теперь Василию Киселеву не придется сидеть в переходе и просить деньги у прохожих.

63-летний мужчина два месяца на улицах Челябинска пытался собрать средства на новый компьютер. По словам пенсионера, ПК ему нужен для работы. Василий Киселев всю жизнь создает энциклопедию кино.

«Для меня компьютер это единственная радость в жизни. Без него я свою жизнь не представляю. Ведь это целый мир, это интернет. Сеть мне нужна для общения, также, чтобы читать газеты, журналы и книги. Ну и моя работа, я делаю свою энциклопедию кино. Я занимаюсь этим с детства, собирал газетные вырезки журналы книги о кино», — пояснил Василий Киселев.

Василий Киселев говорит, что в его энциклопедии представлено 90 процентов всей информации о фильмах. Он хочет продолжать работать в интернете, но его компьютер не справляется с нагрузкой.

«Мы будем приобретать не готовый компьютер, а комплектующие. Мне нужно 30 тысяч, сейчас собрано 19. Мой знакомый техник хочет его лично собрать, ведь так выйдет дешевле», — рассказал Василий Киселев.

63-летний мужчина проработал всю жизнь в кино. Благодаря, сюжету по телевидению, Василия Киселева узнали бывшие коллеги.

«Мне звонит знакомая и говорит, что по ТВ показывают сюжет про Васю Киселева. Я его узнала. Решили искать его, пошли там, где сказали он сидит. Обошли, но его не было там. Тогда решили звонить на ТВ. Я сказал, что мы хоть немножко, но сможем помочь. Конечно, все мы пенсионеры и больших денег у нас нет. Мы созвонились и решили собраться», — рассказала бывшая коллега Василия Киселева Галина Тилбас.

Сослуживцы смогли собрать 10 тысяч. Теперь Василию Киселеву осталось найти тысячу рублей и заветный компьютер можно будет купить.