Дедушке, 30 лет не получавшему пенсию, выдали паспорт гражданина Российской Федерации

После этого он сможет получить все необходимые ему документы.

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Владимир Галкин, много лет живший без паспорта гражданина Российской Федерации, наконец-то получил новый документ. Оформляли и делали его много месяцев, поскольку подтвердить личность мужчины было достаточно сложно.

Благодаря неравнодушным соседям, документы в паспортный стол были поданы в 2019 году.

«В июле 19-го года поступил запрос от председателя совета депутатов Сосновского района о содействии в получении паспорта Галкиным. Поскольку не было паспорта РФ, а паспорт СССР был утерян, была проведена определенная процедура: установление личности, проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него гражданства. По итогам проведенной работы, 17 октября сотрудниками был выдан паспорт гражданина РФ», — прокомментировала для корреспондента сайта «Первый областной» инспектор по особым поручениям отдела миграционного контроля по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Хабибулина.

Сам же Владимир Галкин говорит, что паспорт менять он не хотел. В новом документе он не видел смысла, а старый паспорт показывал всем с гордостью.

«Я добровольно отказался менять паспорт. А зачем он мне? Работал и так, меня неофициально взяли на работу. Потом просто начал жить, кто-то помогал мне, я сдавал металл», — делится воспоминаниями с корреспондентом сайта «Первый областной» Владимир Галкин.

В своем доме он живет уже много лет. Сюда его заселили давно, но обустроиться он так и не смог: в доме грязно, нет ремонта, печное отопление. Часть деревянных полов он сжег в печи, потому что не было сухих дров зимой. Дома Владимир Галкин ходит в верхней одежде. Из нехитрого скарба: несколько тарелок, ложки, чайник. Все, что у него есть — он нашел в мусоре, который выкидывают люди. Там он находит и металл, который потом сдает.

«Изредка получается собрать и сдать. До этого сдавал летом, ездили далеко, дали 2400 рублей, 400 за бензин отдал человеку, который меня отвез, 2000 рублей осталось. Я не пью, раньше тоже не пил. Выпивал, не святой, но не пью. Ем в основном хлеб и молоко. У меня тут кошки живут, я сначала их кормлю, что останется, сам ем», — рассказывает корреспонденту сайта «Первый областной» Владимир Галкин.

Но несмотря на ужасные условия, уезжать из деревни Владимир Галкин отказался. Когда соседи обратились в социальную службу, работники предложили дедушке уехать в Челябинск, в специальное учреждение, где ему бы предоставили теплую чистую постель и питание. Но он отказался. Тогда, на время морозов, в январе 2019 года, его приютили местные депутаты.

«На время наш депутат забирал его к себе, на сильные морозы я забирал его к себе домой тоже. Завозили ему продукты питания, соседи дают ему и деньги, и продукты. Он отказывается от помощи, когда ему пенсионеры помогают, потому что у них и так пенсия. Он уже сейчас отказывается от дома престарелых, но ему все равно необходима помощь, чтобы помогали с дровами, помогли немного отремонтировать дом, чтобы он не замерз», — прокомментировал ситуацию для корреспондента сайта «Первый областной» депутат Долгодеревенского сельского поселения Станислав Дмитренко.

Сейчас, когда у Владимира Галкина есть паспорт, ему оформили и СНИЛС. Скоро дедушка сможет получать пенсию.

«Скоро будет возможно оформление Владимира Галкина в дом престарелых. Его мнение при этом мы в любом случае будем учитывать», — подчеркнула в беседе с сайтом «Первый областной» начальник управления социальной защиты населения Сосновского района Наталья Спесивцева.

Если Владимир Галкин откажется от переезда в учреждение, то за ним будет закреплен социальный работник, который будет сопровождать дедушку.