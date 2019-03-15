/ Пенсионерка, страдающая потерей памяти, пропала в Челябинске

Предположительно, женщину видели в больнице в соседнем районе города.

В Тракторозаводском районе ушла из дома 70-летняя Анна Евгеньевна Волкова. Пенсионерка проживает в доме № 104 по улице Артиллерийской. В момент исчезновения Анна Волкова находилась в квартире одна. Родственники предполагают, что пенсионерка ушла из дома вечером 14 марта, но куда она могла отправиться, неизвестно. Раньше пожилая женщина никогда не пропадала. Родственники сообщили, что пенсионерка страдает потерей памяти, а потому могла забыть дорогу к дому.

Мы обращались в полицию, там сказали, что похожую на нашу бабушку приводили в больницу по улице Российской. Это было сегодня утром, 15 марта, ее сопровождал мужчина. Никаких процедур врачи не проводили, отпустили ее домой. Но бабушка не вернулась. Как она оказалась на Российской, мы не знаем. Никто из родственников или знакомых там не живет. — рассказали сайту «Первый областной» родственники пропавшей.

Была одета: фиолетовый пуховик, мех на капюшоне тоже фиолетовый, шапка бежевая вязанная, черные сапоги, черная сумка, в сумке пенсионное.

Приметы: высокая, худощавая, походка неуверенная.

Всех, кто видел Анну Волкову или знает, где находится пенсионерка, просят передать информацию по номеру 8 (952) 517-22-07 (Наталья) или 8 951 483 27 07 (Вадим).