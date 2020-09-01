На своём месте: информацию об исчезновении озера Горькое прокомментировали в Минэкологии

Накануне одна из партий сообщила через СМИ о его исчезновении.

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Недавно одна из политических партий сообщила информацию о том, что озеро Горькое в Челябинской области, являющееся памятником природы, исчезло. Сотрудники регионального министерства экологии незамедлительно выехали на место, чтобы проверить действительность сказанного.

«Информация о полном исчезновении озера не соответствует действительности. Оно находится на своём месте. Наблюдается падение уровня воды»,— прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также он отметил, что последние несколько лет во всех водоёмах Челябинской области наблюдается естественное понижение уровня воды. Да и засуха сыграла в этом немалую роль. Однако беспокоиться не о чем, и совсем скоро как озеро Горькое, так и другие водоёмы придут в норму также естественным путём.

«У каждого водоема есть свой жизненный цикл, в соответствии с которым существуют периоды полноводности, есть периоды резкого снижения уровня воды. Поэтому в результате засухи, а также в в соответствии с цикличностью, уровень воды естественным путем падает»,— добавил Виталий Безруков.

Также он призвал граждан не верить всему, что говорят активисты, общественники и политические партии, и в случае подобных заявлений лично обращаться в министерство экологии за точной информацией.

Отметим, вода озера Горького имеет высокую минерализацию, а иловые отложения озера обладают бальнеологическими свойствами, поэтому озеро считается лечебным и является одним из ценнейших озёр Челябинской области.