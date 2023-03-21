Пенсионерка, которая одна воспитывает внучку, проиграла суд биологическому отцу девочки

В Челябинской области взрослые делят подростка

Еткульский районный суд запретил 72-летней Валентине Журавлевой оформлять опеку над внучкой, которую та воспитывает с рождения. И отказался лишать родительских прав биологического отца, с которым девочка никогда не жила. Сама девочка после смерти матери хочет остаться с бабушкой, но ее принуждают переехать к отцу.

Родители Леры расстались до ее рождения. Родной отец помогал семье алиментами, но общаться с дочерью большим желанием не горел. Лера выросла в окружении женщин: он все время жила с мамой и бабушкой. И сейчас не хочет покидать родной дом. Но отец настаивает на переезде.

Сначала районный суд и органы социальной защиты встали на сторону бабушки Леры. Женщине помогли оформить временную опеку. Но отец был настойчив и оспорил решение местного правосудия в областном суде — там бабушке отказали. И сейчас Лера находится в подвешенном положении.

По закону законные права на девочку сейчас имеет только отец, а бабушка — человек посторонний. Юридический казус в том, что родным человеком школьница считает бабулю, а с папой она не хочет даже общаться.

«Если меня насильно отдадут папе, я убегу»,

— говорит сама Лера.

В марте бабушка попыталась еще раз найти защиту в суде — лишить отца родительских прав и добиться опеки над внучкой. Специально к суду девочке провели психологическую экспертизу в областном центре «Семья».

«На руки заключение мне не выдали, но я знакомилась с документом в суде. Экспертиза в который раз подтвердила, что между девочкой и отцом нет теплых детско-родительских отношений, что жить с отцом она не хочет. В документе также написано, что теперь Лера должна заниматься со школьным психологом. Видимо, в школе будут стараться изменить ее отношение к папе»,

— говорит бабушка Леры Валентина Журавлева.

К чести органов социальной защиты Еткульского района, чиновники не пытаются передать девочку отцу насильно. А такие случаи в Челябинской области были. Но и отец со сложившейся ситуацией мириться не хочет.

«Челябинский областной суд еще в июле 2022 года отменил решение соцзащиты, что Лера имеет право жить с бабушкой. По сути, в деле была поставлена точка. Мне непонятно, почему чиновники и судебные приставы не исполняют решение областного суда, не забирают Леру у бабушки. Трое судей сказали: либо Лера живет с отцом, либо едет в детдом. А Еткуль тянет. Закон один для всех. А меня пытаются сделать крайним»,

— возмущен отец девочки Сергей Скурлатов.

С результатами психологической экспертизы отец не согласен. Как только мужчина получит на руки последнее решение Еткульского суда, он готов идти в наступление. А пока отец, который получает за Леру пенсию по потере кормильца, не дает бабушке на содержание дочери-школьницы ни рубля. Женщина кормит и одевает внучку на свою пенсию.

«Из-за того, что я лишилась статуса опекуна, нам перестали платить путинское пособие на детей. За 9 месяцев мы потеряли 95 тысяч. Алименты, накопленные на счете Леры у судебных приставов, мне тоже снимать не разрешают. А сейчас нам отказывают в бесплатном питании в школе. И папа об этом знает, но после смерти матери Леры он не перечислил нам ни рубля. Почему-то суд не считает, что отец таким образом нарушает свои обязанности как родитель»,

— говорит Валентина Журавлева.

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