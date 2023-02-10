В Магнитогорске отец и отчим делят 8-летнего мальчика

Недавно школьник потерял маму и оказался в городском приюте

Восьмилетний мальчик из Магнитогорска потерял маму и попал в социальный центр для сирот. Ребенка готов воспитывать отчим, с которым мальчик жил последние четыре года. Но по закону его обязаны передать биологическому отцу, которого паренек совсем не помнит. Какие шансы отстоять школьника у отчима и отца? И могла ли мать еще при жизни «завещать» ребенка кому-то из близких, разбираемся в этом материале.

НА СВОИХ И ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ ДЕЛИЛИ

Мама мальчика Альбина Харисова с детства страдала бронхиальной астмой. Это не помешало ей родить трех детей: двух девочек от первого мужа и мальчика — от второго. С отцами детей отношения не заладились, и Альбина пошла под венец в третий раз — за Тимура Ушанова.

Совместных детей у них не было. Но у Тимура есть дочь-инвалид, за которой нужен постоянный уход. На своих и чужих детей в семье не делили — поднимали всех вместе. В октябре 2022 года у Альбины случился приступ бронхиальной астмы. Женщина носила с собой баллончик с лекарством, но помогало оно не всегда. В критической ситуации вызывали скорую. На этот раз медики не успели — женщина умерла от удушья на руках мужа.

НАЗЫВАЕТ ОТЧИМА ПАПОЙ

После похорон старшая дочка Альбины вернулась в Москву, она студентка столичного вуза. Средняя дочь, которой 13 лет, ушла жить к родному папе. А 8-летний сынишка остался с отчимом и его дочерью-инвалидом.

Родня Альбины не возражала: с Тимуром мальчик прожил несколько лет, называл его папой. Мужчина даже собрался усыновить паренька. После Нового года Альбина хотела подавать в суд на бывшего мужа, чтобы лишить его родительских прав на мальчишку. Только не дожила.

«Биологический отец в жизни ребенка совсем не участвовал. Он ушел из семьи, когда мальчику было два года. И как ушел? Некрасиво. Оставил большой кредит. И алименты он не платил, навещать сына не приходил»,

— говорит тетя мальчика Эльвира Черкасова.

В отцовские чувства мужчины к родному сыну Эльвира не верит. Если парнишке нельзя расти с отчимом, женщина собирается забрать ребенка в свою семью. У нее два сына-школьника. Один страдает бронхиальной астмой. Мальчик-сирота — тоже. Женщина знает, какая им нужна помощь. Да и с братьями пареньку было бы веселей.

«ПАПА, КОГДА ТЫ МЕНЯ ЗАБЕРЕШЬ?»

После смерти Альбины опека настояла на том, чтобы парнишка начал встречаться с родным отцом. Тимур рассказывает: после первого визита в органы соцзащиты мальчик просил не водить его на эти встречи. После второй так сильно разволновался, что у него обострилась бронхиальная астма — той же ночью пришлось вызвать скорую. После этого отчим категорически отказался водить ребенка к отцу. Тогда ребенка забрали в социальный центр прямо из школы.

По словам отчима, в социальный центр паренек попал с сотовым телефоном. Телефон изъяли и вернули семье — якобы не положено. Позвонить мальчику можно только через психолога, но беседа при постороннем человеке не клеится. Недавно мальчик попал в больницу. Тимур смог передать ему сотовый телефон. В тот же день мальчик прислал отчиму видео, на котором спрашивает Тимура: «Папа, когда ты заберешь меня домой?»

«Опека вырвала сына из привычного круга общения. Его водят учиться в другую школу. Раньше самой плохой отметкой у Тимура была четверка. А теперь он скатился на три и два. Сын жалуется, что в школе его обижают. Но соцзащита не реагирует. Я не выдержал и сам пошел в эту новую школу — проблема, кажется, начала решаться. Но мне сказали, что больше меня не пустят, ведь я никто»,

— рассказывает Тимур Ушанов.

Тимур просил у чиновников дать ему временную опеку. Но ему отказали.

«Опека устанавливается при отсутствии родителей, усыновителей, при лишении судом родительских прав. Малолетний Т. не является ребенком, оставшимся без попечения родителей, так как у мальчика есть отец, который является его законным представителем. Отец выражает намерение забрать Т. в свою семью, заинтересован в восстановлении детско-родительских отношений. Уже составлен план мероприятий по восстановлению детско-родительских отношений с привлечением психолога»,

— объяснили отказ в письме за подписью главы городского управления социальной защиты Лили Ярыгиной.

В ведомстве замечают, что в интересах мальчишки сначала дали ему возможность остаться с отчимом. Но когда тот перестал водить мальчика на встречи с отцом, решили забрать его в социальный приют «в связи с невозможностью проведения работы по восстановлению детско-родительских отношений».

Также в письме чиновники признают, что на момент поступления в казенный центр ребенок «имел признаки тревожности, незащищенности». Но сейчас «эмоциональное состояние ребенка стабилизировалось».

ЮРИСТ НАДЕЕТСЯ СОЗДАТЬ ПРЕЦЕДЕНТ

Тетя и отчим подали заявление в суд. Они понимают: отстоять мальчика будет сложно.

«У биологического отца есть жилье и работа. Со стороны он выглядит благополучным. Если не брать во внимание отношение к родным детям. У него есть другие дети, которых он тоже бросил и не помогает»,

— замечает Эльвира Черкасова.

Тимур и мысли не допускает, что ребенок может остаться с отцом.

«Перед тем как решать судьбу сына, я спросил его, хочет ли он жить с папой. Он сказал: я хочу жить с тобой. И я знаю: отец не будет любить его так, как мы»,

— говорит Тимур Ушанов.

То, что приоритетное право воспитывать мальчика имеет биологический папа, понимает и адвокат, представляющий интересы Тимура.

«Но мы надеемся, что суд назначит психологические экспертизы и учтет мнение мальчика. Пока, насколько я знаю, в России таких прямых решений в пользу ребенка в судах еще не было. Но мы надеемся создать прецедент»,

— говорит юрист Елизавета Сотникова.

Связаться с биологическим папой ребенка на момент публикации материала журналистам не удалось. Мы запросили его координаты в Минсоце Челябинской области и готовы выслушать его позицию.

МОЖЕТ ЛИ МАМА «ЗАВЕЩАТЬ» РЕБЕНКА?

Увы, подобных историй много. И после смерти одного из родителей, как правило, мамы, ребенка часто не могут поделить между близкими ему людьми. Мы спросили челябинского адвоката по семейным спорам: могла ли мама «завещать» сына еще при жизни кому-то из близких, которым она доверяет.

«Завещать ребенка нельзя, это ведь не имущество. Мать может оставить какие-то рекомендации, просьбы относительно судьбы ребенка. Но юридической силы у таких пожеланий не будет. Это всего лишь мнение одного из родителей. С десяти лет детей также спрашивают в суде, с кем они хотят жить. Но решать этот вопрос сами дети не могут. Приоритетное право воспитывать дочь или сына имеет второй родитель»,

— говорит юрист Александр Щербинин.

При жизни можно лишить второго родителя родительских прав. Кстати, обязанность платить алименты при этом у него сохранится. По словам Щербинина, лишить отца родительских прав при жизни матери очень сложно — нужно доказывать, что мужчина представляет опасность для сына. А когда матери уже нет, достаточно доказать, что отец не участвует в жизни ребенка, но и это непросто.

До этого ИА «Первое областное» следило за историей Киры Ионуш из Магнитогорска, которую после смерти мамы почти два года делили отец и старший брат. Наладить добрые отношения между девочкой и отцом психологи не смогли. В итоге папу лишили родительских прав, а Кира осталась жить в семье брата.