«Или отец, или детдом»: школьника из Челябинской области принуждают жить с биологическим папой

Сам парень хочет остаться у дедушки с бабушкой

В декабре прошлого года 14-летний Никита из Сатки потерял маму — женщина умерла от осложнений после болезни. Мальчик остался на попечении бабушки с дедом, так как родного отца в своей жизни он видел только эпизодически. Однако именно к биопапе его заставила переехать опека. Как мальчишка пытался убежать от отца и как бабушка с дедушкой борются за парнишку, читайте в материале ИА «Первое областное».

«ОТЧИМ ЗАМЕНИЛ ПАПУ»

«В браке Илья и Настя жили недолго — через год разбежались. Дочка жаловалась, что муж поднимает на нее руку. И с алкоголем у него были проблемы. В общем, не выдержала она и ушла. Сына, конечно, забрала тоже»,

— вспоминает о прошлом бабушка мальчика Галина Долотова.

Вскоре, по словам бабушки, Анастасия встретила хорошего человека. Он воспитывал Никиту с года и заменил родного отца. Мальчик все еще называет этого мужчину папой. Второму мужу Анастасия родила двух сыновей-близнецов. Сейчас мальчишкам по 10 лет. После ухода мамы они остались со своим папой и очень скучают по старшему брату.

Никита рад бы остаться у бабушки с дедушкой. Но школьные педагоги сообщили о гибели матери в органы соцзащиты, а чиновники принуждают мальчишку жить с биологическим отцом.

«Меня и мужа вызвали на комиссию. Сказали коротко, что законный представитель — отец. Мы ребенку — никто. И жить Никита будет у папы, либо в детдоме. То же самое они сказали Никите. Внук испугался и выбрал вариант с папой»,

— говорит Галина.

По словам женщины, сам Илья поначалу на сына не претендовал, так как везти его было некуда. У Ильи однокомнатная квартира в Бакале, а там — беременная жена. Но, пообщавшись с органами опеки, решил забрать сына.

«ВЫЗВАЛИ С ВЕЩАМИ К ДИРЕКТОРУ — И ПЕРЕДАЛИ ОТЦУ»

Сначала Илья пытался увезти мальчика полюбовно: пришел к Долотовым домой. Но по-хорошему не получилось: взрослые ругались, мальчишка плакал и твердил, что никуда не пойдет. Во второй раз биологический отец пришел за мальчиком с сотрудниками опеки. Никита снова сопротивлялся. Тогда отец сам собрал его книги, одежду и забрал ребенка.

До дома папы в тот день Никита, правда, так и не доехал. В Бакал взрослого сына Илья не повез — оставил в Сатке, в доме у своей матери. Общаться по телефону с бабушкой-дедушкой мальчику запретили, забрали паспорт. Чтобы увидеться с близкими, Никита начал сбегать с уроков.

«Прибежит к нам и плачет. Говорит: не звоните мне, бабка кричит. Посидит у нас, а потом возвращается ко второй бабушке»,

— рассказывает Галина.

В конце концов, Никита не выдержал — сбежал из нового дома к Галине и ее мужу. И даже прожил у них неделю. Галина лично встречала Никиту из школы, чтобы не увели. Однажды после уроков Никита из школы не вышел. Одноклассники рассказали, что его вызвали с вещами к директору и отдали папе. Мальчика заставили сдать учебники, так как отец перевел его в другую школу в Бакале. Телефон Никиты был отключен.

«Несколько дней у нас не было никакой связи с Никитой. Сейчас ему разрешили приезжать к нам в выходные. Каждый раз он уходит от нас в слезах. В новом доме ему не комфортно. А с мачехой он вообще не общается»,

— делится Галина.

«ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ»

Галина и ее муж пытались отстоять мальчика — написали в органы социальной защиты, в прокуратуру. Но ответы оттуда пришли как под копирку. Оба ведомства уповают на Семейный кодекс, в котором сказано, что приоритетное право воспитывать ребенка имеют его родители, и на желание самого мальчика.

«Из беседы с несовершеннолетним установлено, что он желает проживать с отцом. В связи с тем, что отец не лишен, не ограничен в родительских правах и является законным представителем несовершеннолетнего, отдел опеки и попечительства УСЗН не уполномочен принимать решения о возможности проживать ребенка с вами»,

— ответили пенсионерам в управлении социальной защиты Саткинского района.

«Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Комиссия УСЗН Саткинского района провела беседу с несовершеннолетним, в которой он пояснил, что желает проживать в семье отца. Отец несовершеннолетнего также выразил желание воспитывать сына в своей семье»,

— ответили Галине и ее мужу в прокуратуре Сатки.

Но Галина настаивает на том, что Никита выбрал биологического отца под давлением — не хотел попасть в детский дом.

На том же стоит и отчим Никиты Дмитрий Баракин.

«Родным Никите отец не станет. Я воспитывал Никиту с годика, папой он называет меня. Он и сейчас приезжает к нам в выходные, играет с братьями. А с родным отцом не хочет общаться. Он говорит об этом бабушке, мне. И только отцу сказать не может — стесняется»,

— говорит Дмитрий.

«Нет, я к ним (к отцу и мачехе — Ред.) не привыкну. Хочу жить с бабушкой в Сатке»,

— подтвердил он.

Журналисты ИА «Первое областное» связались по телефону и с самим мальчиком. Никита категоричен: он хочет жить с бабушкой.

«Я ОТЕЦ, Я ЕГО ЗАБИРАЮ»

Бабушка с дедушкой подали иск, в котором просят ограничить Илью в отцовских правах и определить место жительства внука с ними. Супруги-пенсионеры надеются, что суд учтет мнение мальчика.

Кстати, шесть лет назад Илья пытался отсудить Никиту у тогда еще живой матери. В 2017-м году Саткинский городской суд встал на сторону Насти.

«Проживая с матерью, ребенок постоянно находится с близкими людьми: мамой, младшими братьями и отчимом, которого он считает своим отцом. В связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат»,

— постановила тогда судья Патракова.

Сейчас Никиту вырвали из привычного окружения: из семьи, школы, лишили друзей, — и отдали фактически чужим людям. В однокомнатную квартиру, где подросток даже не может уединиться. В квартире бабушки у Никиты была своя комната. В феврале Галина с мужем сделали там ремонт — чтобы хоть так произвести впечатление на опеку. Но их трехкомнатную квартиру, в отличие от жилья папы, сотрудники соцзащиты осматривать не пришли.

Дозвонились мы и до папы Никиты. Он согласен, что мальчик переживает трудные времена, но надеется, что сын привыкнет. Общаться с бабушкой, отчимом, братьями Илья Никите не запрещает.

«Я отец, я его забираю себе. Конечно, будет тяжеловато, но Никита привыкнет. Я ему сейчас во всем помогаю. И жду, к какому выводу придет суд. Как суд решит, так и будет»,

— пояснил отец мальчика Илья.

До суда десять дней. И Никита надеется, что закон защитит его интересы. Согласно федерального закона № 48 «Об опеке и попечительстве» (статья 13, пункт 3) в 14 лет ребенок имеет право самостоятельно выбирать себе опекуна, даже при живых родителях.