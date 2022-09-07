История борьбы за Киру Ионуш выглядит крайне запутанной. Биологический отец девочки несколько раз привлекался за уголовные преступления, у него нет собственного жилья и стабильной работы. Евгения приютила третья жена, у которой двое собственных детей. Мужчина должен больше 1,5 млн рублей в виде алиментов сыну-подростку от первого брака и не способен обеспечить даже себя.
Год чиновники от соцзащиты безуспешно пытались уговорить Киру жить с папой, после чего подали иск о лишении отца родительских прав. За это время Евгений не смог наладить контакт с ребенком и ничем по-прежнему не помогал в воспитании дочери, даже на Новый год Кира осталась без подарка от папы. А брат и крестный приложили все силы, чтобы инициировать процесс над Цыбиным за растрату детских пособий.
В начале августа 2022 года Евгений Цыбин получил условный срок за растрату детских денег. Биопапа признался, что тратил средства на свои нужды. Например, на ремонт личного автомобиля и на продукты для новой семьи.
А в конце августа в Магнитогорске состоялся процесс по лишению Цыбина родительских прав. Прокуратура и опека города выступили на стороне брата. Цыбина родительских прав лишили. Но подводить черту пока рано. До конца сентября Евгений имеет право обжаловать это решение. Сегодня Кира и Ярослав живут в стесненных условиях. От матери им досталась комната в коммуналке. Но Ярослав скопил денег и уже этой осенью хочет поменять комнату на квартиру.