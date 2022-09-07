В Магнитогорске суд лишил родительских прав отца-алиментщика Киры Ионуш

Но родитель может оспорить это решение

Житель Магнитогорска Ярослав Ионуш почти три года воспитывает родную сестру после смерти их общей матери. И примерно столько же судится со своим отчимом — биологическим отцом девочки — за право стать полноценным опекуном. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска лишил Евгения родительских прав, признав, что тот задолжал дочери крупную сумму в качестве алиментов и не помогает своему пасынку растить ребенка.

История борьбы за Киру Ионуш выглядит крайне запутанной . Биологический отец девочки несколько раз привлекался за уголовные преступления, у него нет собственного жилья и стабильной работы. Евгения приютила третья жена, у которой двое собственных детей. Мужчина должен больше 1,5 млн рублей в виде алиментов сыну-подростку от первого брака и не способен обеспечить даже себя.

Год чиновники от соцзащиты безуспешно пытались уговорить Киру жить с папой, после чего подали иск о лишении отца родительских прав. За это время Евгений не смог наладить контакт с ребенком и ничем по-прежнему не помогал в воспитании дочери, даже на Новый год Кира осталась без подарка от папы. А брат и крестный приложили все силы, чтобы инициировать процесс над Цыбиным за растрату детских пособий.

В начале августа 2022 года Евгений Цыбин получил условный срок за растрату детских денег. Биопапа признался, что тратил средства на свои нужды. Например, на ремонт личного автомобиля и на продукты для новой семьи.

А в конце августа в Магнитогорске состоялся процесс по лишению Цыбина родительских прав. Прокуратура и опека города выступили на стороне брата. Цыбина родительских прав лишили. Но подводить черту пока рано. До конца сентября Евгений имеет право обжаловать это решение. Сегодня Кира и Ярослав живут в стесненных условиях. От матери им досталась комната в коммуналке. Но Ярослав скопил денег и уже этой осенью хочет поменять комнату на квартиру.