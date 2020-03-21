В Челябинской области нет дефицита продуктов

Запасов хватит на полгода.

Послушать 00:00

В Челябинской области нет дефицита продуктов — прилавки ежедневно пополняются новой продукцией. А товаров на складах региона хватит на полгода.

«Запасы ежедневно пополняются. И составляют порядка 2,5 тысяч тонн макарон. По производству работаем в режиме 24 на 7. 260 тонн ежесуточно выпускаем», — рассказывает начальник цеха макарон «Союзпищепром» Александр Родин.

Этого хватит, чтобы разом накормить весь город. За сутки предприятие производит макарон больше, чем нужно челябинцам. А муки хватит на всю область. Ее здесь перемалывают по 500 тонн в день. В случае повышенного спроса готовы делать еще больше.

«„Союзпищепром“ готов к повышенной нагрузке. В связи с тем, что март-апрель — это ежегодный повышенный спрос на Великий Пост. Поэтому предприятие ежегодно делает повышенные запасы к этому времени», — говорит руководитель направления растительных напитков Дмитрий Полев.

Увелка также делает зерновые культуры, но это не единственный их товар. Производят еще горох, рис и гречку.

«Сегодня у нас запасов на полгода. И если даже продажи, я уж утрирую, вырастут в шесть раз, мы это обеспечим. Мы закупку плюс возобновили, перевели на круглосуточную работу наше производство», — комментирует коммерческий директор предприятия Андрей Агарков.

По молочной продукции запасы на складах не делают. Свежую сметану, йогурты и кефиры сразу выставляют на прилавки. Как и яйцо. В сутки только чебаркульские птицы несут по 1,5 миллиона штук — Челябинская область столько не съедает.

«Все яйцо, которое приходит у нас на склад готовой продукции, отгружается в регионы. Это Челябинская область, Екатеринбург, Курган, Башкирия», — поясняет директор комплекса по производству яиц «Чебаркульской птицы» Семен Матвеев.

С мясной продукцией тоже все в порядке. А если будет нужно, цех «Рависа» может увеличить объемы производства в два раза.

«За последнюю неделю у нас заявки увеличились от торговли. Особенно мы это видим на котлетах, пельменях, тушенке и колбасных изделиях. Но предприятие работает в штатном режиме, мы все заявки выполняем», — рассказала директор по мясопереработке Лариса Гатченко.

Отметим, что спрос рождает предложение. Поэтому, если разом брать по 10 килограммов круп, ящиками тушенку и ведрами молоко — от такого веса может вылезти грыжа. А на продукты вырастет цена.