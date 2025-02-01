Пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют в России с 1 февраля

Выплаты вырастут на 9,5%

В России с 1 февраля пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом. Увеличатся и другие соцвыплаты. А те, кто в январе отпраздновал 80-летие, получат традиционную надбавку к пенсии. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Повышение страховых пенсий

В начале 2025 года страховые пенсии увеличили на 7,3%. Однако фактический уровень инфляции по результатам 2024 года оказался равен 9,52%. Поэтому пенсии увеличат еще на 2,22%. Таким образом, в феврале пенсионерам принесут увеличенную пенсию, а также доплату за январь.

Отмечается, что на 9,5% проиндексированы как выплаты к страховой пенсии, так и стоимость одного пенсионного коэффициента. Повышение пенсий в этом году коснется и работающих пенсионеров.

Все россияне, которым в январе исполнилось 80 лет, получат надбавку к пенсии. Писать заявление не нужно. Выплата к страховой пенсии, равная 8 907,7 рубля, увеличится вдвое — до 17 815,4 рубля.

Соцвыплаты и маткапитал

С сегодняшнего дня на 9,5% проиндексируют более 40 различных выплат. Это в том числе выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, люди с инвалидностью всех трех групп, Герои Труда, Герои России, чернобыльцы и другие.

Размер материнского капитала также увеличится на 9,5%. На первого ребенка выплата составит 690 266 рублей 95 копеек, на второго — 221 895 рублей 14 копеек. В Челябинской области действует и областной маткапитал, размер которого с 1 января 2025 года равен 133 364 рублям. Если часть средств маткапитала семья уже потратила, то проиндексируют остаток выплаты.

На 9,5% вырастут и пособия для семей с детьми. Это единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при усыновлении, ежемесячное пособие по уходу до полутора лет, ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и другие.

Доплаты к пенсии летчикам и шахтерам

Ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам экипажей самолетов и работникам угольной промышленности. Им она положена в связи с опасными и напряженными условиями труда. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Напомним, размер выплаты таким работниками корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.